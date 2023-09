El Govern comparteix "plenament" les condicions de Puigdemont per negociar i demana unir forces

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que l'executiu català comparteix "plenament" les condicions exposades aquest dimarts per l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont (Junts), per negociar una investidura i ha demanat unir forces a l'independentisme.

"Celebrem que Junts es decanti per la via de la negociació", ha afirmat en una roda de premsa aquest dimarts després de la reunió del Consell Executiu, i ha defensat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sostingut aquesta via des del principi de la legislatura.

La portaveu de la Generalitat ha defensat que la negociació és "la via més efectiva per resoldre el conflicte polític amb l'Estat espanyol".