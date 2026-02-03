El Govern comparteix "absolutament" prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern comparteix "absolutament" la mesura anunciada aquest dimarts pel president del Govern central, Pedro Sánchez, per prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys.
En una roda de premsa posterior al Consell Executiu ha reivindicat que Catalunya "ha estat pionera" en la regulació de l'ús dels telèfons mòbils a les aules i, segons ella, és una línia en la qual el Departament d'Educació està treballant.
"Per tant, compartim aquestes restriccions i aquestes regulacions de l'ús del mòbil", ha sentenciat.