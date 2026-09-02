El Govern commemorarà la Diada en 20 països i se centrarà a homenatjar a Pau Casals

També celebrarà les efemèrides de Josep Irla i Antoni Gaudí
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern commemorarà la Diada de l'11 de setembre a través de les seves delegacions en l'exterior en 20 països, i aquests actes se centraran principalment a homenatjar la música de Pau Casals en el 150 aniversari del seu naixement.
En un comunicat aquest dimecres, la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior ha explicat que l'objectiu d'aquestes commemoracions és "difondre i compartir la cultura catalana per tot el món, reforçar vincles institucionals" i acompanyar als catalans residents en l'exterior en aquesta jornada.
A més de la de Pau Casals, la Diada coincidirà amb la celebració d'efemèrides com el 150 aniversari del naixement del polític i ex-president de la Generalitat en l'exili Josep Irla i els 100 anys de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
La música de Casals inspirarà l'actuació de dansa contemporània d'Ariadna Gironès que se celebrarà a la delegació de Brussel·les, i també l'actuació de la violoncel·lista Amy Goto i la mostra fotogràfica del músic que es podran veure a la delegació en a Washington DC.
CONCERT A ESTOCOLM
A la delegació de Països Nòrdics i Països Bàltics se celebrarà un concert a Estocolm d'homenatge a Casals liderat pel violoncel·lista Josep Castanyer al Konserthuset, seu de la Real Orquestra Filharmònica de la ciutat i del lliurament dels Premis Nobel.
També hi haurà concerts a les delegacions de Corea del Sud i Japó, a càrrec dels violoncel·listes Taeguk Mun i Jo Kitamura, i les delegacions de Londres, Berlín, Roma, l'L'Alguer, Lisboa, Ginebra, São Paulo i Bogotà també acolliran actuacions musicals dedicades a Casals.
En les delegacions de Sant Julià de Lòria, Ciutat de Mèxic i Dakar el protagonista serà Gaudí, mentre que a París, ho serà l'ex-president Irla, i allà assistirà el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i comptarà amb conferències dels historiadors Laia Arañó i Jordi Gaitx.
També se celebraran actes a les delegacions de Viena, Zagreb, Rabat i Buenos Aires, i en aquesta última es realitzarà un videomapeig a la façana del Casal de Catalunya de Buenos Aires dedicat a l'Any Pau Casals i a l'Any Gaudí.