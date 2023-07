El Govern commemorarà al 2024 el centenari de la ràdio i de la mort de Guimerà i Papasseit

BARCELONA, 25 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern commemorarà al 2024 el centenari de la ràdio a Catalunya, el naixement dels escriptors Vicent Andrés Estellé i Montserrat Vayreda, la mort d'Àngel Guimerà i Joan Salvat-Papasseit, i els 50 anys de la mort de Caterina Casas i Salvador Puig Antich.

Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa posterior al Consell Executiu, on ha detallat els esdeveniments i personalitats que commemoraran per posar en relleu i divulgar la seva memòria així com fets històrics, artístics, científics i culturals.

Entre aquests esdeveniments està el centenari de l'entrada en funcionament del primer tram del Gran Metropolità de Barcelona; els 100 anys de la construcció del primer xalet de S'Agaró (Girona); els 125 anys del cooperativisme a Catalunya, i els 275 anys de la Gran Batuda o Presó General de Gitanos.

També es commemorarà el centenari del naixement de Montserrat Andreu, Jordi Gol, Rosalía Guilleumas, Luisa Granero Teresa Salvador, així com els 150 anys de la mort d'Anselm Clavé i Marià Fortuny, els 150 anys del naixement de Leonor Ferrer i Isabel Llorach, i els 200 anys del naixement de Víctor Balaguer.

La proposta l'ha elaborat la Comissió de Commemoracions, l'òrgan col·legiat encarregat d'impulsar i proposar els esdeveniments i les personalitats que ha de commemorar la Generalitat.