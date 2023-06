El Govern comença l'actuació per definir les zones que limitaran el preu dels lloguers

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern ha començat l'actuació preparatòria per definir les zones de Catalunya on es limitarà el preu dels lloguers residencials previst en la llei pel dret a l'habitatge del Govern central que va entrar en vigor el 26 de maig.

Aquest tràmit previ és "necessari per declarar les zones de mercat residencial tensionades en aquells àmbits territorials on hi ha un risc d'oferta insuficient d'habitatge assequible", ha explicat la Generalitat en un comunicat aquest dimarts, després de la reunió del Consell Executiu.

La Generalitat també ha reclamat per carta al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) l'homologació de l'índex de referència dels preus del lloguer català, "que està vigent i plenament operatiu i que serà l'indicador base per aplicar la regulació".