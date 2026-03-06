El Govern central comença a canviar els senyals de trànsit castellanitzats

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha iniciat els treballs per substituir els senyals de trànsit que havien castellanitzat topònims catalans a les autopistes de Catalunya, han confirmat fonts del Govern central a Europa Press aquest divendres.
Les mateixes fonts han explicat que les tasques s'estan desenvolupant en aquests moments, tal com ha avançat 'La Vanguardia', i que els senyals erronis que encara estiguin en ús es canviaran en les pròximes setmanes.
Els rètols castellanitzats havien traduït 'Alacant' per 'Alicante', afegit un 'Sur' al cartell 'Girona Sud' o canviat l'accent a municipis com Montornès del Vallès o Barberà del Vallès (Barcelona).