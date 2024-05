El Govern cessarà en els pròxims dies al seu delegat a Corea del Sud, Jaeyeok Yoon Kang

Obrirà un concurs públic per cobrir el càrrec del delegat



BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

La Generalitat cessarà en els pròxims dies al seu delegat a Corea del Sud, Jaeyeok Yoon Kang, una decisió que l'executiu català ha acordat amb el delegat "per donar un major impuls a les funcions assignades a la delegació", segons han explicat fonts coneixedores a Europa Press.

Segons ha avançat 'Exterior.cat', l'Executiu català ja està fent el traspàs del treball fet per Yoon Kang i dels projectes en marxa que té la delegació.

Una vegada s'oficialitzi el cessament, la Generalitat obrirà un concurs públic per cobrir la plaça de delegat del Govern a Corea del Sud.

El Govern va nomenar a Yoon Kang com a delegat a Corea del Sud el setembre de 2022, per a un mandat de quatre anys, després que hagués treballat durant set anys per a empreses d'aquest país en matèria de planificació territorial i urbanisme.

Yoon Kang es va especialitzar en la seva carrera en matèries com el disseny de polítiques, la gestió pública i les relacions internacionals, i havia col·laborat amb el Govern de Corea del Sud amb diversos projectes urbans, segons el Govern.