El Govern central xifra en 1.371 milions d'euros el cost de l'abonament únic i la pròrroga dels descomptes el 2026

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID 23 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat un reial decret llei que prorroga tots els descomptes al transport vigents aquest any i crea un nou abonament únic per a trens de Rodalies i Mitja Distància i autobusos de llarg recorregut, dues mesures que tindran un cost de 1.371 milions d'euros.
Així ho ha anunciat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en la qual també ha revelat que els viatges en transport públic ja arriben als 420 milions de desplaçaments, un 23% més que el 2022, abans de l'aplicació dels descomptes.
El ministre ha defensat que totes aquestes subvencions han suposat un 75% menys de despesa per als ciutadans, i ha posat d'exemple els 5.000 euros a l'any d'estalvi per a un usuari dels trens Avant (alta velocitat de mitja distància).