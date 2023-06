El Govern central veu fonamental la inversió pública i privada per transformar la indústria

Cristeto (KPMG): el canvi de model econòmic a Espanya implica "posar la indústria en el 'core'"



BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat d'Economia i Suport a l'Empresa, Gonzalo García, ha definit com fonamental l'impuls de la inversió tant pública com privada per "escometre amb èxit el procés de transformació" de la indústria.

Ho ha dit aquest dimecres en la sessió 'Fons Next Generation i la nova política industrial' de la 38a Reunió Cercle d'Economia, juntament amb la sòcia responsable d'Automoció, Indústria i Química de KPMG, Begoña Cristeto, i el 'managing director' i cap de Compass Lexecon, Jorge Padilla.

García ha subratllat la necessitat de mantenir nivells alts d'inversió en el temps per canviar l'economia i la manera de produir actuals, la qual cosa implica debatre sobre les regles fiscals i la política macroeconòmica.

BEGOÑA CRISTETO (KPMG)

Begoña Cristeto ha assegurat que el canvi del model econòmic a Espanya "ha de passar per posar la indústria en el 'core' de les polítiques".

Ha demanat que Europa no caigui en mesures proteccionistes "que poden ser més perjudicials" per a l'autonomia estratègica de la Unió Europea.

JORGE PADILLA (COMPASS LEXECON)

Jorge Padilla ha lamentat que a Espanya "bona part de les empreses estan lluny de l'eficiència tecnològica", fet que ha definit com un problema fonamental.

"Cal intervenir únicament quan hi hagi errors de mercat i s'identifiquin com a tals", ha afegit.