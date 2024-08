El Govern central veta l'OPA de Magyar Vagon sobre Talgo

MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta d'Inversions Estrangeres del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha denegat l'Oferta Pública d'Adquisició (OPA) presentada pel grup hongarès Magyar Vagon per fer-se amb el 100% de Talgo, al·ludint a raons de seguretat nacional, segons van confirmar a Europa Press en fonts del Govern central.

Així ho ha decidit aquest organisme encarregat d'avaluar les operacions d'adquisició d'empreses espanyoles arran d'una llei aprovada en plena pandèmia per evitar que la caiguda en borsa de les empreses fos aprofitada per signatures estrangeres per prendre el control d'empreses espanyoles.

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible ja va anticipar el passat mes de març que el Govern central faria "tot el possible" per frenar aquesta operació, per temors als possibles vincles de l'empresa hongaresa amb la Rússia de Putin i l'extrema dreta.

En concret, el 45% del capital del consorci hongarès que pretenia comprar Talgo està controlat per Corvinus, un fons estatal hongarès, país ara governat per Viktor Orbán, qui recentment ha entrat en conflicte amb la pròpia Unió Europea pel seu acostament unilateral a Rússia i la seva oposició a acceptar quotes de refugiats.

De fet, el directiu de Magyar Vagon, András Tombor, va ser assessor del Govern hongarès que també va liderar Orbán com a primer ministre entre 1998 i 2002.

En aquest sentit, la Junta d'Inversions Estrangeres ha argumentat raons de seguretat nacional, en línia amb el missatge que ja va llançar Puente a l'abril, en dir que aquesta OPA plantejava un problema estratègic perquè Talgo té tecnologia que concerneix a la mobilitat militar d'altres països europeus com els bàltics.

A més, el Govern central dubtava de si les fàbriques de Magyar Vagon a Hongria tenien la capacitat suficient per resoldre tots els problemes de producció que té Talgo. Per això, recentment, representants del Ministeri de Punte han visitat aquestes instal·lacions per ajudar a prendre una decisió.