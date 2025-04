El Govern central va adjudicar 46 contractes a empreses d'armes israelianes entre 2023 i 2025, segons el Centre Delàs

Es van invertir 1.044 milions d'euros en aquests contractes i n'hi ha 10 més no formalitzats

BARCELONA, 25 abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau ha publicat un avançament del seu pròxim informe sobre les relacions militars entre Espanya i Israel, que recull que el Govern central va adjudicar 46 contractes a empreses d'armes israelianes entre el 7 d'octubre del 2023 --quan es van produir els atacs de Hamas-- i el 24 d'abril del 2025.

En un comunicat aquest divendres, el centre d'estudis ha publicat una llista dels 46 contractes adjudicats a indústries militars israelianes per un valor total de 1.044.558.955 d'euros, i encara no s'han formalitzat 10 contractes més, segons l'última consulta que van fer aquest dijous a la Plataforma de Contractació de l'Estat.

En concret, els 10 contractes no formalitzats d'adquisició de material militar israelià per part del Govern central inclouen els llançacoets SILAM (576,4 milions euros) i els míssils Spike (237,5 milions euros), a més d'altres contractes amb les empreses de defensa israelianes IMI Systems LTD, Netline Communications Technologies (NCT) Ltd i Guardian Homeland Security S.A, segons recull l'informe.

El Centre Delàs ha reclamat centrar l'anàlisi en un "prisma polític, humanitari i ètic, quan hi ha més de 50.000 víctimes civils directes per l'acció militar israeliana des del 7 d'octubre del 2023", i no en l'impacte econòmic de la cancel·lació dels contractes formalitzats o de les penalitzacions econòmiques que això suposa.

Aquest informe arriba després que el Govern central acordés dijous rescindir de manera unilateral el contracte del Ministeri d'Interior per comprar munició a una empresa israeliana arran de les negociacions entre el PSOE i Sumar.

DEMANA CANCEL·LAR CONTRACTES

El Centre Delàs ha acusat l'executiu espanyol de mantenir la contractació de productes militars a empreses israelianes "malgrat haver reiterat que això no passava en diverses ocasions tant a mitjans de comunicació com en seu parlamentària".

Ha reclamat cancel·lar immediatament tots els contractes formalitzats o en execució "que contribueixin a mantenir, legitimar o impulsar el genocidi i els crims de guerra de les accions militars d'Israel sobre la població civil palestina de Gaza i Cisjordània".

Han detallat que algunes de les adjudicacions corresponen a serveis de manteniment i modernització de productes adquirits i d'altres suposen "nous acords que podrien augmentar la dependència quant a aquest manteniment i modernització" de la indústria militar israeliana.

El centre d'estudis per la pau ha sostingut que si el Govern central hagués acordat un embargament integral d'armes a Israel cap d'aquests contractes s'hauria fet: "Si el govern tingués voluntat política podria imposar aquest embargament a través d'un decret llei en la pròxima reunió del Consell de Ministres", han suggerit.