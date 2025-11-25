El Govern central tria com a fiscal general Teresa Peramato, fiscal progressista experta en violència de gènere

MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha anunciat aquest dimarts l'elecció de Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat, l'endemà que Álvaro García Ortiz renunciés al càrrec per la condemna del Tribunal Suprem (TS). Es tracta d'una fiscal amb 35 anys de carrera que destaca, sobretot, per la seva experiència en la lluita contra la violència de gènere però també pel seu caràcter progressista.
Fonts governamentals ressalten la seva "àmplia trajectòria, especialment en matèria de lluita contra la violència de gènere", i l'arriben a definir com "una de les grans impulsores de l'especialització judicial en aquesta matèria".
Llicenciada en Dret per la Universitat de Salamanca, la seva ciutat natal, va ingressar a la carrera fiscal el 1990 passant per diverses fiscalies --Tenerife, Valladolid i Barcelona-- fins que va acabar a Madrid, on el 2005 va ser nomenada fiscal delegada en la secció de violència sobre la dona.
Durant aquesta època, destaca la seva participació en el grup d'experts de l'Observatori Estatal de Violència contra la Dona en l'elaboració del primer informe anual de l'organisme, el 2007.
Des d'aleshores, ha anat enllaçant càrrecs de responsabilitat fins que finalment el 2021 va ser nomenada per l'aleshores fiscal general de l'Estat, Dolores Delgado, fiscal de sala contra la Violència sobre la Dona.
Durant el mandat de García Ortiz, va ser designada fiscal delegada per a la Protecció i la Tutela de les Víctimes en el Procés Penal i cap de la secció penal del Tribunal Suprem, càrrec que compartia amb tres fiscals més.
"TÈCNICA, DECIDIDA I VALENTA"
L'avalen els seus 35 anys de carrera fiscal, als quals s'afegeixen els que va exercir com a advocada i lletrada de l'administració de justícia. A La Moncloa asseguren que "té el reconeixement unànime dels operadors jurídics".
Fonts fiscals consultades per Europa Press coincideixen que és una fiscal "molt respectada" tant per la seva experiència com pel seu profund coneixement de la carrera fiscal.
"Jurídicament és incontestable", afirmen veus progressistes, que la descriuen, en el camp personal, com "una dona tècnica, decidida i valenta". Des de l'àmbit conservador, la perfilen com "intel·ligent", alhora que "ambiciosa".