El Govern central transferirà 201,1 milions per finançar Rodalies fins al 2026

Uns 95,4 milions s'abonaran aquest any

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el reial decret que regula les subvencions a la Generalitat i ha autoritzat la transferència de 201,1 milions d'euros fins al 2026 per "reforçar el finançament" de Rodalies, dels quals 95,4 s'abonaran aquest any.

Segons informa en un comunicat, els pagaments finançaran el pla d'acció, els nous serveis de Rodalies a Lleida i els sobrecostos dels plans alternatius de transport.

En concret, el pla d'acció durant els exercicis del 2016 al 2023 costa 191,5 milions, dels quals uns 90,9 estan previstos per a aquest exercici, i la millora del servei a Lleida arribarà als 8,69 milions, dels quals 3,57 es transferiran aquest any.

Així mateix, es preveuen més de 900.000 euros --a transferir a la Generalitat aquest any-- per als plans alternatius de transport derivats de les obres a la xarxa.

"DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ"

El Govern central també "treballa per transferir aquest any 283,4 milions d'euros més per compensar el dèficit d'explotació de Rodalies del 2023", un pagament que s'inclou en els pressupostos generals de l'estat (PGE) vigents.

En total, del 2024 al 2026 preveu abonar a la Generalitat 484,5 milions d'euros per a Rodalies.