Govern central, sindicats i empresaris buscaran aquest dilluns un acord per a la pujada de l'SMI del 2024

Les parts continuaran aquesta setmana els contactes per a la reforma del subsidi per atur

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

Govern central, sindicats i empresaris es tornaran a trobar aquest dilluns per intentar arribar a un acord sobre la quantia en la qual s'hauria de situar el salari mínim interprofessional (SMI) el 2024, que actualment és de 1.080 euros mensuals per catorze pagues.

En concret, el Ministeri de Treball que dirigeix Yolanda Díaz ha convocat per aquest dilluns a les 10.30 hores CCOO, UGT, CEOE i Cepyme per prosseguir en les negociacions després d'una primera reunió el passat 30 de novembre.

Treball vol resoldre la negociació de l'SMI amb acord, per la qual cosa intentarà trobar consens entre les propostes de la patronal i dels sindicats, sense deixar de banda el seu objectiu: que l'SMI no baixi del 60% del salari mitjà i que no perdi poder adquisitiu.

En aquest sentit, la vicepresidenta Díaz considera que l'SMI ha de pujar "com a mínim" un 3,8%, percentatge en el qual s'ha situat la mitjana dels últims dotze mesos de l'últim IPC avançat, el de novembre, que aquesta mateixa setmana haurà de ser confirmat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

"Això (3,8%) és el mínim, perquè la crisi d'inflació és real. Hem de compensar la pèrdua de poder adquisitiu", va dir la ministra de Treball fa uns dies.

De moment, el seu Departament no ha posat sobre la taula de negociació cap percentatge, si bé fonts del Ministeri apunten a una xifra que podria rondar el 4%.

NO DESCARTA PASSAR-SE DEL 60% DEL SALARI MITJÀ

En tot cas, Treball no descarta plantejar una pujada del salari mínim interprofessional (SMI) que el situï per sobre del 60% del salari mitjà net recomanat per la Carta Social Europea i compromès en l'acord d'investidura entre PSOE i Sumar si assoleix un pacte amb sindicats i empresaris.

El Ministeri assenyala que l'SMI actual, de 1.080 euros mensuals per catorze pagues, ja es troba en el 60% del salari mitjà net, de manera que, perquè continuï complint amb aquesta equivalència, s'hauria d'actualitzar cada any tenint en compte dos paràmetres: la pujada salarial mitjana en els convenis col·lectius i la inflació, perquè no perdi poder adquisitiu.

Prenent tots dos elements, la pujada que hauria d'experimentar l'SMI el 2024 per continuar representant el 60% del salari mitjà net s'hauria de situar entre el 3,6% en què es preveu que acabi l'any la pujada salarial mitjana pactada en conveni i el 3,8% de la inflació (hi intervé novembre 2023 sobre desembre 2022).

No obstant això, els sindicats demanen no baixar del 5% i la CEOE ha plantejat un 3%, amb una possible alça addicional de l'1% si es desvia la inflació. La idea de Treball és arribar a un acord amb totes dues parts, malgrat que això signifiqui que l'SMI del 2024 se situï per sobre de la referència del 60% del salari mitjà net.

Treball no té intenció de desviar-se gaire ni cap amunt ni cap avall d'un SMI que representi el 60% del salari mitjà net. El Ministeri està convençut que entre el que proposen els sindicats (5%) i el que planteja, d'inici, la patronal (3%) és factible trobar una xifra.

La part sindical considera la proposta empresarial "massa baixa" i remeten a la pujada del sou mitjà (+5,2%), recordant, a més, que l'augment salarial mitjà per als nous convenis col·lectius està per sobre del 4%. En el que sí semblen estar d'acord amb CEOE i Cepyme és que en aquesta negociació s'inclogui la demanda empresarial d'incorporar la indexació dels contractes amb l'administració pública a l'SMI.

LA REFORMA DEL SUBSIDI D'ATUR

La pujada de l'SMI no és l'únic assumpte que vol tractar el Govern central en aquests inicis de legislatura, també hi ha la reforma del subsidi per atur, els contactes per a la qual està previst que continuïn la setmana vinent.

Aquesta reforma, compromesa amb Brussel·les i vinculada a la recepció del quart desemborsament dels fons europeus, ha provocat un xoc entre els Ministeri de Treball i Economia del qual el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat que se sortirà amb "sentit comú".

Paral·lelament, la vicepresidenta Díaz va acusar fa uns dies la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, de defensar un model de "retallada de drets" en el subsidi per atur, reconeixent que existeix una "batalla ideològica" entre totes dues pel que fa a aquesta reforma, de la qual ha dit que és competència de Treball i no d'Economia.

Així, Treball es va reunir el passat 4 de desembre amb sindicats i empresaris per presentar-los la seva proposta per a aquesta reforma: que el subsidi per atur, actualment equivalent al 80% de l'Iprem (480 euros al mes), elevi la quantia a 660 euros durant els primers sis mesos de percepció (110% de l'Iprem) i a 540 euros mensuals en els sis mesos següents (90% de l'Iprem) per després recuperar el 80% de l'Iprem fins a l'extinció, que es manté en un topall de 30 mesos.

Aquest plantejament, que Treball assegura haver negociat amb Brussel·les, xoca amb el que defensa el Ministeri d'Economia, que vol que aquest subsidi només es pugui rebre durant 12 mesos, amb les següents quanties: 100% de l'Iprem durant els tres primers mesos (600 euros actualment); 80% de l'Iprem el segon trimestre de percepció (480 euros mensuals); 65% de l'Iprem el tercer trimestre (390 euros), i 50% l'últim trimestre (300 euros), segons fonts del Ministeri de Yolanda Díaz.

El disseny de Treball incorpora al subsidi les persones de menys de 45 anys sense càrregues familiars (uns 150.000, segons les seves estimacions) i els eventuals agraris residents fora d'Andalusia i Extremadura (prop de 250.000); elimina el mes d'espera perquè el subsidi es pugui cobrar de manera immediata, i estableix la possibilitat de compatibilitzar el subsidi amb una ocupació durant els primers 45 dies sense rebaixar-ne la quantia.

En la reunió del passat 4 de desembre, UGT, CCOO i CEOE van considerar "insuficient" la reforma proposada per Treball i van expressar els seus dubtes sobre si hi haurà marge per modificar-la abans que s'enviï al Consell de Ministres.

En concret, els sindicats entenen que la reforma és "insuficient i parcial" perquè les quanties plantejades no són "adequades" i les volen situar per sobre dels 660 euros al mes.

Per la seva banda, fonts de la patronal van indicar a Europa Press que la reforma proposada per Treball no conté prou incentius perquè els aturats que cobren el subsidi busquin una feina.

Els agents socials van quedar amb Treball per remetre les seves propostes al cap d'uns dies i UGT fins i tot considerava enviar-les aquest dilluns.

"Nosaltres presentarem les nostres propostes i esperem que siguin acollides, ja que fa molt temps que esperem la reforma de l'atur per ara tancar-la d'una manera precipitada i probablement malament", va assenyalar el sotssecretari general de Política d'UGT, Fernando Luján.

La CEOE ha criticat que la proposta de Treball no s'acompanyés d'una anàlisi financera ni d'una avaluació dels subsidis anteriors. "Farem arribar les nostres aportacions per orientar aquesta reforma al fet que aquests subsidis estimulin la cerca de feina", va apuntar la patronal.