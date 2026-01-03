El Govern central segueix d'aprop la situació a Veneçuela després de l'operació militar d'EUA

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha avançat que està seguint d'a prop la situació a Veneçuela, de manera coordinada amb els seus socis de la Unió Europea i els països de la regió.
En concret, el Departament capitanejat per José Manuel Albares ha indicat que Espanya està en "permanent" contacte amb la seva Ambaixada i Consolat a Caracas i la unitat d'emergència consular. "Estem pendents de la situació de la colònia espanyola al país", ha indicat aquest dissabte el Ministeri en un comunicat. cal recordar que a Veneçuela viu una comunitat d'uns 150.000 espanyols.
També ha detallat que el personal de l'Ambaixada i Consolat d'Espanya a Caracas, així com les seves famílies, es troben tots bé, en el marc de l'operació militar executada aquesta matinada per part d'Estats Units contra Veneçuela, que ha anat acompanyada d'una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.
"Espanya fa una crida a la desescalada i a la moderació, i a actuar sempre amb respecte al Dret Internacional i als principis de la Carta de Nacions Unides", ha explicat.
En aquest sentit, Espanya, segons Exteriors, "està disposada a prestar els seus bons oficis per aconseguir una solució pacífica i negociada a l'actual crisi".
Espanya ha recordat que no ha reconegut els resultats de les eleccions del 28 de juliol de 2024 i sempre ha recolzat les iniciatives per aconseguir una solució democràtica per a Veneçuela. També ha indicat que ha acollit, i seguirà fent-ho, a desenes de milers de veneçolans que han hagut d'abandonar el seu país per motius polítics i que està disposada a ajudar en la recerca d'una solució democràtica, negociada i pacífica pel pais.
VENEÇUELA DENUNCIA ATACS AERIS
El Govern de Veneçuela ha denunciat aquest dissabte una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".
Mancant un anunci oficial, fonts de la Casa Blanca han confirmat sota condició d'anonimat a Fox News que, efectivament, l'Exèrcit d'Estats Units ha començat una operació militar en territori veneçolà com a mesura de pressió contra el president, Nicolás Maduro.
En aquest context, el president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que l'Exèrcit d'EUA "ha capturat" a Maduro i a la seva dona, la primera dama Cilia Flores, que han estat traslladats fora del país. El Govern veneçolà, a través de la seva vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admès que ara mateix no té constància del parador del matrimoni i ha exigit a Trump que lliuri una prova de vida de tots dos.