El Govern central respon Brussel·les que l'amnistia es tramita a les Corts i donarà explicacions quan es registri

MADRID, 8 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha respost aquest dimecres al comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, sobre la seva petició per conèixer més informació del "abast" de la llei d'amnistia que negocia el PSOE amb Junts recalcant que la mateixa es tramitarà a través dels grups parlamentaris a les Corts Generals, per la qual cosa li donarà explicacions en el cas que la proposició de llei es registri.

El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha contestat també per carta al comissari europeu que la qüestió que planteja --coneguda pels mitjans de comunicació, ha assenyalat-- no correspon "a l'àmbit de decisió del Govern d'Espanya", doncs haurà de "tramitar-se i resoldre's" a les Corts Generals.

"No obstant això, com sempre, estem encantats de treballar conjuntament amb la Comissió Europea, informar-li de quantes qüestions desitgin conèixer i, per descomptat, facilitar-li tota la informació que precisi. Així hem treballat sempre i així ho seguirem fent", exposa Bolaños.