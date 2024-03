El Govern central renuncia a presentar els Pressupostos després de l'avançament electoral a Catalunya

MADRID, 13 març (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha renunciat a presentar els Pressupostos Generals de l'Estat del 2024 després de l'avançament electoral a Catalunya i se centrarà en els comptes públics per a l'any 2025, segons han confirmat a Europa Press fonts de Moncloa.

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va reconèixer prèviament en declaracions als mitjans que els comicis catalans pel 12 de maig podrien "alterar" la negociació amb Junts i ERC per als PGE de 2024, que ja es troben prorrogats des del dia 1 de gener.

Va assenyalar, a més, que si el Govern central no podia tirar endavant aquests comptes, ja que el termini per presentar-les és limitat, tenen treball avançat per presentar els pressupostos de 2025.