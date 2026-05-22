El Govern central rehabilita el ferm de l'N-260 al seu pas per Ribes de Freser (Girona)

MINISTERIO DE TRANSPORTES
GIRONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern central està executant les obres de rehabilitació del ferm de la carretera N-260, entre els quilòmetres 130,8 i 132,7, al seu pas per Ribes de Freser (Girona), informa aquest divendres en un comunicat.
Per garantir la seguretat dels treballadors i usuaris, l'actuació també comportarà el tancament d'un dels carrils de circulació a partir de dilluns fins dijous, entre les 8 i 18 hores, i divendres entre les 8 i 13 hores.
El trànsit es desviarà pel carril que quedi lliure a cada moment, segons com avancin els treballs, que passarà a funcionar de manera bidireccional i estarà degudament senyalitzat, detalla el Ministeri.