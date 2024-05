El Govern central reconeixerà aquest dimarts a Palestina en ple pols dialèctic amb Israel

MADRID, 28 maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres aprovarà de forma oficial aquest dimarts el reconeixement de l'Estat palestí, tal com va avançar davant del Congrés la setmana passada el president del Govern central, Pedro Sánchez, i ho farà en un moment en què el pols dialèctic amb Israel com a resultat d'aquesta decisió s'està tibant.

El reconeixement de Palestina, va dir llavors Sánchez, és "un acte de pau, de justícia i de coherència". "Ha arribat l'hora de passar de les paraules a l'acció", va sostenir el president, recalcant que "per molts murs que s'aixequin, per molts pobles que es bombardegin i per molts assentaments il·legals que es construeixin, la terra i la identitat de Palestina seguiran existint".

El president va deixar clar així mateix que el pas que Espanya donarà "no és contra ningú, és en favor de la coexistència pacífica entre Israel i Palestina, és a favor de la solució dels dos estats". "No és contra el poble d'Israel", ni tampoc "és a favor de Hamas", va recalcar, avançant-se així a la reacció del Govern de Benjamin Netanyahu, que va titllar la mesura de "medalla d'or" pel grup terrorista.

L'anunci de Sánchez es va produir de forma pràcticament simultània al que van fer els governs d'Irlanda i Noruega que també reconeixeran el 28 de maig a l'Estat palestí. La resposta israeliana va ser pràcticament immediata: la crida a consultes dels seus ambaixadors en aquests tres països i la convocatòria dels seus ambaixadors a Tel Aviv al Ministeri d'Exteriors.

En el cas de l'ambaixadora a Espanya, Rodica Radien-Gordon, és pràcticament segur que no tornarà a Madrid, ja que concloïa el seu mandat a principis de juliol i el Govern israelià ja va designar al seu successor fa mesos, el qual podria ara trigar a incorporar-se.

Els ambaixadors a Tel Aviv, inclosa l'espanyola Ana María Salomon, van ser convocats l'endemà, el dijous, a la seu del Ministeri d'Exteriors, on van tenir a veure el vídeo de l'atac terrorista de Hamas el passat 7 d'octubre contra Israel i, en un gest inusual en diplomàcia, van ser gravats durant la reunió. Així mateix, se'ls va traslladar el missatge que el reconeixement tindria conseqüències "greus".