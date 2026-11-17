VALÈNCIA/MADRID 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el reconeixement oficial de Guillem Agulló, el jove antifeixista valencià assassinat als 18 anys per un grup neonazi a Montanejos (Castelló) l'abril del 1993, com a víctima del terrorisme, segons han confirmat a Europa Press fonts governamentals.
El reconeixement arriba dies després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, es comprometés a estudiar les fórmules per atendre la sol·licitud de la família d'Agulló.
El compromís es va produir el passat 6 de novembre, durant una reunió amb els seus pares, Carme Salvador i Guillem Agulló, en la qual també van participar la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, la cap de llista socialista al Congrés per València, Pilar Bernabé, la secretària general dels socialistes valencians i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, i el titular d'Hisenda, Arcadi España.
En aquest sentit, el president va fer referència a la trobada en un missatge a X, en el qual va explicar que havia parlat amb Carme Salvador i Guillem Agulló, els pares del jove de Burjassot.
"Més de tres dècades de dolor, de lluita per la memòria del seu fill i d'una dignitat que no han perdut mai. Històries com la del seu fill Guillem, assassinat l'abril del 1993, ens recorden on condueixen els discursos d'odi i per què una societat democràtica no pot permetre que es normalitzin", assenyalava Sánchez.
Guillem Agulló va ser assassinat l'11 d'abril del 1993 a Montanejos, quan gaudia de les vacances de Pasqua amb els seus amics. El jove, conegut pel seu compromís antifeixista i la defensa de la igualtat i la lluita contra el racisme, va ser atacat per integrants d'un grup neonazi.