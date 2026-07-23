El Govern central proposa a Yolanda Díaz per optar a la direcció de l'Organització Internacional del Treball (OIT)

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha proposat a la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, per optar a direcció general de l'Organització Internacional del Treball (OIT), segons ha publicat Moncloa en un comunicat aquest dijous.
A més, el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha fet ressò de la notícia a través del seu compte de la xarxa social 'X', en la qual ha expressat que és un "honor" anunciar aquesta candidatura.
"Per primera vegada, una dona i el nostre país estarien al capdavant d'aquesta institució fonamental per a la defensa del treball digne i la justícia social", ha manifestat, afegint que Díaz "ha demostrat amb polítiques i resultats el seu compromís amb els drets laborals, el diàleg social i la prosperitat d'Espanya".
Així, el president ha conclòs que l'"experiència, trajectòria i vocació de consens" de la vicepresidenta "la converteixen en una excel·lent candidata per liderar l'OIT".