El Govern central proposa a Teresa Peramato com a nova fiscal general de l'Estat en substitució de García Ortiz

MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern proposarà aquest dimarts en el Consell de Ministres com a nova fiscal general de l'Estat a Teresa Peramato Martín, actual fiscal de sala cap de la Secció Penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, segons ha avançat la Cadena Ser i ha pogut confirmar Europa Press.
Peramato és fiscal de carrera amb 35 anys d'exercici i té el reconeixement unànime dels operadors jurídics. A més també ocupa el càrrec de fiscal de Sala Delegada per a la Protecció i Tutela de les Víctimes en el Procés Penal.
Té una àmplia trajectòria especialment en matèria de lluita contra la violència de gènere. De fet, és considerada una de les grans impulsores de l'especialització judicial en aquesta matèria.
Aquest nomenament té lloc un dia després que Álvaro García Ortiz presentés la seva renúncia com a fiscal general de l'Estat després d'haver estat condemnat pel Tribunal Suprem (TS) a dos anys d'inhabilitació per al càrrec per un delicte de revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.
Quant al procés de nomenament, segons expliquen fonts judicials, una vegada aprovada la proposta, el CGPJ haurà d'emetre un informe no vinculant. Posteriorment, Peramato compareixerà davant de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats. Quan s'hagin realitzat aquests tràmits, el Govern acordarà el seu nomenament definitiu com a fiscal general de l'Estat.