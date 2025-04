El Govern central proposa un instrument financer comú a la UE per enfortir la seguretat i la defensa

El finançament provindria dels estats membres, emissions conjunta de deute europeu i actius russos immobilitzats

MADRID, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha proposat aquest dissabte la creació d'un instrument financer comú a la Unió Europea (UE) per enfortir la seguretat i la defensa.

Així ho ha expressat Cuerpo en una reunió informal de ministres de finances (Ecofin) de la UE a Varsòvia, en la qual ha incidit que concep aquesta proposta com una solució transitòria fins que la defensa estigui completament integrada al pressupost comunitari.

"La proposta no només pretén augmentar la despesa immediatament, sinó utilitzar aquests recursos de manera més eficient coordinant les necessitats de seguretat del continent", ha postil·lat Cuerpo, mentre que des del ministeri han emmarcat en un comunicat que la mateixa es basa en el llibre blanc de la Comissió Europea i en els plans presentats per altres països per crear mecanismes multilaterals a llarg termini que enforteixin les capacitats de seguretat i defensa d'Europa.

D'aquesta manera, s'ha incidit que l'instrument seria una resposta pràctica i ràpida a les "amenaces de seguretat sense precedents" que enfronta Europa.

SUBVENCIONS I PRÉSTECS

Entrant en detall, s'ha especificat que l'instrument proporcionaria subvencions i préstecs per finançar projectes europeus a gran escala i, alhora, cobriria les mancances de capacitat mitjançant l'adquisició conjunta, mentre que s'estimularia la investigació, tecnologia i innovació en defensa que asseguri la interoperabilitat.

Sobre el seu disseny, s'ha aprofundit que es tracta d'un vehicle de propòsit especial temporal sota la premissa de ser més fàcil i ràpid d'establir a curt termini per construir una indústria de seguretat i defensa europea competitiva.

FONTS DE FINANÇAMENT

Referent a les fonts de finançament de l'instrument, s'ha exposat que seria finançat per contribucions dels estats membres i obert a membres no pertanyents a la UE, podent complementar-se per aportacions voluntàries.

Del seu costat, el finançament addicional hauria de provenir de l'emissió conjunta de deute europeu, així com de fonts de finançament existents, com el Mecanisme Europeu d'Estabilitat (MEDE). Precisament, des del Ministeri s'ha adduït que l'ús del MEDE reduiria la dependència dels estats membres en el finançament del mercat per finançar la defensa.

D'altra banda, s'ha indicat la possibilitat que els més de 200.000 milions d'euros en actius russos immobilitzats per la UE a conseqüència de les sancions internacionals podrien ser utilitzats en suport de la defensa d'Ucraïna.

"Aquest és el moment de la solidaritat europea per recolzar a Ucraïna i als països de la primera línia en el flanc oriental. Necessitem invertir junts en defensa, que és un ben públic genuïnament europeu que beneficia als nostres ciutadans i reforça la nostra seguretat econòmica", ha indicat Cuerpo.