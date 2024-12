El Govern central preveu enviar el rei o un altre alt càrrec a les preses de possessió dels presidents africans

També s'obriran ambaixades noves i se celebraran més cimeres bilaterals amb els països del continent

El Govern central vol enviar a partir d'ara el rei Felip VI o un altre alt càrrec a les preses de possessió dels presidents africans per reforçar la interlocució a nivell polític amb Àfrica.

Aquesta proposta forma part de l'Estratègia Espanya-Àfrica 2025-2028 que es va presentar aquest dijous al palau de La Moncloa el president del Govern central, Pedro Sánchez, i que inclou un centenar de mesures amb les quals es pretén iniciar "una nova era" en la relació, "d'igual a igual", segons va indicar.

L'estratègia es vertebra en cinc prioritats, la primera de les quals és precisament la de reforçar la interacció a un altre nivell amb els països africans, en particular amb els de l'Àfrica Occidental i el Nord d'Àfrica.

En aquest apartat, el Govern central es compromet a vetllar "per una representació espanyola adequada en les cerimònies de presa de possessió de líders electes africans, a través de la presència del rei, o de la presidència del Congrés o del Senat, de ministres o secretaris d'Estat, en funció del cas".

Per regla general, la representació de l'Estat en les preses de possessió de mandataris sol recaure en l'ambaixador, si és que es compta amb legació diplomàtica al país, en la majoria dels casos en què es decideix assistir o hi ha invitació expressa per a això per part de les autoritats del país amfitrió.

L'excepció la constitueixen els països d'Iberoamèrica. Aquí, donada la relació històrica, la representació és al més alt nivell i és Felip VI qui acudeix a totes les preses de possessió, si bé hi ha hagut alguna excepció molt puntual. Ja amb anterioritat, quan era príncep d'Astúries, era ell l'encarregat de representar Espanya.

D'altra banda, l'estratègia també planteja "ampliar la celebració de reunions d'alt nivell (RAN) a nous països africans amb els quals la densitat d'interessos i oportunitats compartits ho aconselli". Actualment, aquestes cimeres bilaterals només se celebren amb països amb els quals Espanya té una relació molt estreta, sobretot europeus.

Al continent, només se celebraven fins ara amb el Marroc, Algèria i Tunísia però està previst que s'hi afegeixi pròximament Mauritània, segons va anunciar Sánchez durant la visita que va fer a aquest país a finals d'agost.

Així mateix, segons ha constatat Europa Press, en aquest mateix apartat, el Govern central també preveu "l'obertura de ambaixades noves, la creació d'antenes diplomàtiques i oficines sectorials, inclosa la Cooperació Espanyola".

Per altra banda, el Ministeri d'Exteriors procedirà a constituir "una Comissió Interministerial per a Àfrica que es reunirà semestralment a nivell de ministres" i "trimestralment a nivell de secretaris d'Estat", presidida en tots dos casos pel representant d'Exteriors. Aquesta comissió serà l'encarregada de seguir l'execució de l'estratègia.

A més, dins d'Exteriors, s'establirà un Consell Assessor "integrat per personalitats africanes de reconegut prestigi procedents dels sectors professionals més amplis i amb representació de totes les àrees culturals, geogràfiques i lingüístiques d'especial interès per a Espanya". Aquest consell es reunirà anualment i transmetrà "expectatives i demandes".

Igualment, es procedirà a crear una sotsdirecció general per a l'Àfrica Occidental i el Sahel dins de la Direcció General per a Àfrica, donada la prioritat especial que es dona en aquesta zona dins del continent.