El Govern central pren el control del port de Ceuta per a la "atenció humanitària" d'immigrants

Marcos Moreno - Europa Press - Arxiu
MADRID 5 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central assumeix el control del port de Ceuta per a la "atenció humanitària" de persones migrants en carpes i altres espais, segons disposa una resolució del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible publicada aquest dissabte, consultada per Europa Press.
En concret, el Departament liderat per Óscar Puente autoritza a la Secretaria d'Estat de Migracions la utilització temporal d'una superfície de 16.000 metres quadrats de domini públic portuari situada en l'Ampliació de Ponent, Fase I, de la zona de servei del port de Ceuta.
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha signat aquest dissabte l'ordre a l'empara de l'article 73.3 de la Llei de Ports de l'Estat i la Marina Mercant.
Aquesta es justifica que concorren "raons d'interès general" vinculades a la gestió de la situació d'interès per a la Seguretat Nacional i assenyala que l'ocupació sol·licitada "respon a la necessitat de disposar de mitjans i instal·lacions adequats per a l'exercici de funcions públiques vinculades a l'atenció humanitària i a la gestió de la situació de crisi existent".
La resolució detalla que l'ocupació es materialitzarà mitjançant la instal·lació, "amb caràcter provisional" fins al 31 de desembre de 2026 de carpes i altres espais destinats a zona de descans, infermeria i dispensari, així com d'àrees per a l'atenció i intervenció social, serveis sanitaris, oficines per al personal de l'entitat encarregada de la prestació del servei i una caseta destinada al servei de seguretat.
"Ports de l'Estat ha emès el corresponent informe, en el qual conclou que, tot i podent l'ocupació temporal projectada incrementar determinats riscos associats a la protecció d'infraestructures crítiques, instal·lacions sensibles i a l'operativa portuària, concorren raons d'interès general que justifiquen l'atorgament de l'autorització sol·licitada, sense perjudici de l'adopció de les mesures necessàries per garantir la seva compatibilitat amb la seguretat, protecció i normal explotació del port", recull el text.
La decisió del Ministeri es produeix després que aquest divendres el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de Ceuta, controlat per la ciutat de Ceuta, votés en contra que es dugués a terme la instal·lació d'aquestes carpes per situar als migrants.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se potestativament recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà al de la seva notificació, o recurs contenciós-administratiu davant de la Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional, en el termini de dos mesos.
TRASLLAT DE GAIREBÉ 300 MENORS Al TARAJAL
Aquest dissabte, gairebé 300 nenes immigrants arribades a Ceuta en l'entrada massiva del passat mes de juliol han estat traslladades des del poliesportiu del Col·legi 'Reina Sofia' fins a una nau en El Tarajal, la que serà la seva nova ubicació durant el temps en el qual romanguin a la ciutat autònoma.
A primeres hores del matí, i enmig d'un fort dispositiu policial, les menors --290, segons el testimoni d'alguns voluntaris de les organitzacions que han treballat amb elles-- es pujaven als autobusos de l'empresa Amgevicesa, que gestiona el transport públic a Ceuta.
Des d'aquí han estat traslladades a algunes naus al Polígon del Tarajal, on romandran fins que es conegui la seva destinació. Després dels treballs de desallotjament, que van durar un parell d'hores, han començat els de neteja del poliesportiu, annex al Col·legi Públic 'Reina Sofia'.