El Govern central crea dos grups per analitzar per separat l'error tècnic i el ciberatac com a causes de l'apagada

La presidenta de REE ofereix la seva màxima col·laboració durant el comitè per a l'anàlisi de l'apagada presidida per la ministra Aagesen

MADRID, 3 maig (EUROPA PRESS) -

El comitè per a l'anàlisi de l'apagada del passat 28 d'abril, que s'ha reunit per segona vegada aquest dissabte sota la presidència de la vice-presidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha posat en marxa dos grups de treball, un sobre l'error tècnic i un altre per analitzar un possible ciberatac com a causes de la caiguda del subministrament elèctric.

El primer grup se centra en l'operativa del sistema elèctric i està coordinat per personal del mateix organisme liderat per Aagesen i s'hi han incorporat representants de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) en qualitat de convidats.

El segon grup aplega esforços en l'àmbit de sistemes digitals i ciberseguretat sota la coordinació del Ministeri de Transformació Digital, ha detallat el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Tots dos grups s'han reunit avui al matí i un dels dos continua reunit, ha indicat el Ministeri d'Aagesen, que ha apuntat que la creació d'aquests grups es va acordar en la primera reunió del comitè.

El Ministeri ha detallat que, pel que fa a la informació sol·licitada als agents del sistema (és a dir, als més de trenta centres de control de generació, a empreses generadores i a distribuïdors), ja s'estan analitzant les dades rebudes, si bé també estan esperant rebre tota la informació requerida.

REUNIÓ DE MÉS DE QUATRE HORES

El comitè per a l'anàlisi de la crisi d'electricitat del passat 28 d'abril s'ha reunit durant més de quatre hores a la seu madrilenya de Red Eléctrica d'Espanya.

En aquesta trobada, la presidenta de la companyia, Beatriz Corredor, ha ofert aquest dissabte la seva màxima col·laboració per avançar en l'estudi de les causes i reforçar la seguretat del sistema elèctric.

Corredor ha intervingut al principi de la reunió i posteriorment l'ha abandonat, ja que l'operador del sistema no forma part d'aquest comitè d'anàlisi.

Per la seva banda, Red Eléctrica va completar aquest dijous el lliurament de totes les dades sol·licitades per a l'anàlisi que investiga l'apagada d'aquest dilluns.

Segons l'entitat, "aquesta caixa negra --en què es registra i emmagatzema tota la informació sobre l'operació del sistema i en garanteix la traçabilitat-- suposa un contingent de milions de dades provinents tant de l'activitat de l'operació del sistema d'aquest dia com de la resta de sistemes informàtics de la companyia".