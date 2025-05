El Govern central posa el focus en la relació de les oscil·lacions amb l'apagada i descarta el ciberatac

MADRID 14 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha posat el focus en les oscil·lacions que es van sentir en el sistema elèctric europeu mitja hora abans del zero elèctric a la península Ibèrica per veure si "van tenir res a veure amb l'incident elèctric" i ha descartat finalment que s'hagi produït un ciberatac, segons ha indicat la vicepresidenta tercera del Govern central i ministra per a la Transició Ecològica, Sara Aagesen.

En una compareixença al Congrés dels Diputats, Aagesen ha afirmat que encara s'ha de "determinar fins a quin punt" aquestes dues oscil·lacions que es van percebre 30 minuts abans d'aquest zero elèctric el 28 d'abril van tenir res a veure amb l'incident, ja que el sistema elèctric penisular forma part del paneuropeu, que és "altament complex, amb fenòmens interrelacionats".

Per això, ha subratllat que l'anàlisi de l'apagada ha d'anar "molt més allà de culpabilitzar una font de generació o una altra". "És una anàlisi que no es pot resumir en una frase, és impossible, ni tancar-se en fals. Per descomptat, aquest govern no ho farà sota aquesta responsabilitat", ha destacat.

El que sí ha descartat per complet és un ciberatac com a possible causa de l'apagada i ha confirmat que, després d'analitzar l'operador del sistema (Red Eléctrica), els centres de control i les instal·lacions de generació, "no s'ha trobat indicis que l'operador del sistema hagi estat objecte d'un ciberatac". "Crec que és molt bona notícia", ha dit.

La ministra, que ha tingut paraules d'agraïment per al conjunt de la ciutadania "pel seu civisme", els servidors públics i tots els agents del sistema elèctric per la seva feina "per aconseguir restablir el subministrament elèctric en un temps rècord", també ha recalcat que l'incident va ser "excepcional" i per això s'està treballant per identificar-ne les causes i "posar les mesures que siguin necessàries".

Així mateix, ha valorat la reposició per aixecar el sistema elèctric des del zero, que també està sent analitzat pel comitè d'investigació del Govern central per "extreure'n les lliçons apreses i les possibilitats per estar més ben preparats si calgués" en un futur.