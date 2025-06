El Govern central es posa en contacte amb l'espanyol a bord de la Flotilla i convoca l'encarregat de negocis d'Israel

MADRID 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern central s'ha posat en contacte amb Sergio Toribio, l'espanyol a bord del vaixell 'Madleen', de la Coalició de la Flotilla, que durant la matinada d'aquest dilluns ha estat "abordat" per l'exèrcit d'Israel quan intentaven trencar el bloqueig d'entrega d'ajuda humanitària que l'estat hebreu manté sobre la Franja de Gaza.

Fonts d'Exteriors han confirmat que estan en contacte amb Toribio, i també amb la seva família i amb el Ministeri d'Afers Exteriors d'Israel, "exercint la protecció consular sobre el nostre ciutadà".

A més, l'executiu ha convocat l'encarregat de negocis de l'ambaixada israeliana a Espanya, Dan Poraz, per protestar pel que ha passat. L'última vegada que la cartera que dirigeix el ministre José Manuel Albares el va convocar va ser fa dues setmanes per traslladar-li la condemna del Govern central per obrir foc contra diplomàtics que visitaven Cisjordània.

Israel no té ambaixador a Madrid des de fa un any, quan el govern de Benjamin Netanyahu, va cridar a consultes Rodica Radien-Gordon en protesta per la decisió de l'executiu de reconèixer l'Estat palestí, per això el convocat a Exteriors ha estat l'encarregat de negocis, màxim representant actualment a Espanya.