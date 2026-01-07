El Govern central planteja una pujada de l'SMI del 3,1% el 2026, sense tributació en l'IRPF

MADRID 7 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, ha anunciat aquest dimecres que el Govern central ha proposat als agents socials apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 3,1% el 2026, fins als 1.221 euros mensuals en catorze pagues, sense tributació en l'IRPF, alhora que s'ha compromès a començar a estudiar "seriosament" regles de relaxació de les normes de desindexació en la contractació pública.
Aquesta quantia suposa 37 euros al mes més que els actuals 1.184 euros mensuals i coincideix amb una de les dues opcions plantejades pel Comitè d'Experts que assessora el Govern central sobre l'SMI, que havia suggerit per a aquest any un augment del 3,1% si el salari mínim continuava sense tributar en l'IRPF o del 4,7% si passava a tributar.
Pérez Rey, que ha indicat que s'ha consensuat amb Hisenda que l'SMI tampoc no tributi el 2026, ha afirmat que els agents socials ara estudiaran aquesta proposta que se'ls ha traslladat en una reunió aquest dimecres a primera hora. A hores d'ara, el número dos de Treball no ha rebut de la seva part ni un 'sí' ni un 'no' a la seva proposta.
En la reunió d'aquest dimecres no s'ha abordat la reforma de les regles de compensació i absorció salarial, que aniria en un altre decret diferent, segons ha precisat Pérez Rey.