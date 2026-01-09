El Govern central planteja elevar el percentatge de cessió a les comunitats d'IRPF i IVA per injectar 16.000 milions

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern central ha plantejat una proposta de reforma del nou model de finançament autonòmic que incrementa el percentatge de cessió a les comunitats autònomes de l'IRPF del 50% al 55% i de l'IVA del 50% al 56,5%, per la qual cosa els recursos del sistema de finançament augmentaran en aproximadament 16.000 milions d'euros l'any 2027.
La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha presentat aquest divendres en roda de premsa la proposta per a la reforma del nou model de finançament autonòmic, un assumpte al qual l'executiu de Pedro Sánchez es va comprometre a l'inici de la legislatura.
"L'executiu assumeix la seva responsabilitat i entén que no hi ha millor manera de defensar l'estat del benestar que reformulant un model de finançament que ja té 17 anys", ha explicat la titular d'Hisenda.
El punt de partida es basa en la idea de dissenyar un sistema que incrementi els recursos autonòmics per blindar l'estat del benestar, que reforci l'autonomia i la corresponsabilitat fiscal, que garanteixi la solidaritat interterritorial, que respecti la singularitat territorial i que sigui més transparent i senzill.
Segons Montero, la complexitat rau en el fet que aquest model de finançament ha de ser útil i adaptar-se a comunitats autònomes que són molt diferents entre si.
"Per tant, no pot existir un model a mida per a una comunitat autònoma, sinó que s'estableix un sistema que s'adapta i dona resposta a les realitats dispars de l'Espanya autonòmica", ha remarcat la ministra.