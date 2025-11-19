El Govern central ofereix una pujada salarial del 10% per als funcionaris entre 2025 i 2028

MADRID 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Funció Pública ha ofert aquest dimecres a CCOO, la UGT i CSIF una pujada fixa del 10% per als treballadors públics en el període 2025-2028, segons fonts sindicals, que precisen que aquest percentatge es repartirà en quatre anys, sense que pugui superar el 4% en els exercicis 2025 i 2026 per no sobrepassar el sostre de despesa.
D'aquesta manera, la pujada del 6% restant s'hauria d'aplicar en els exercicis 2027 i 2028, tot i que, segons fonts de CSIF, el Govern central els ha proposat que l'increment sigui més gran el 2027 atesa l'evolució estimada dels preus.
CCOO, la UGT i CSIF han mostrat el seu rebuig a aquesta proposta, que consideren insuficient i per aquest motiu el Ministeri de Funció Pública ha convocat els sindicats a una altra trobada aquest dijous al migdia.
CSIF entén que aquesta primera oferta "no cobriria" la pujada dels preus, ja que fins l'octubre d'aquest any la inflació interanual era del 3,1%.
"Els dos primers anys de l'acord suposarien una pèrdua per al poder adquisitiu dels treballadors públics i per tant no ho podem acceptar", insisteixen a CSIF, que han afegit que, per responsabilitat, continuaran negociant amb el Govern central.