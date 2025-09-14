El Govern central notifica 53.876 pisos turístics il·legals a les plataformes perquè retirin els seus anuncis en línia

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana (MIVAU) ha notificat 53.876 pisos turístics il·legals a plataformes digitals perquè retirin els anuncis en línia d'aquests allotjaments, que van sol·licitar el número de registre obligatori des del passat 1 de juliol, però que no l'han obtingut perquè no compleixen els requisits legals.
Ara, les diferents plataformes hauran de procedir a la retirada dels anuncis d'aquests immobles, que es poden estar comercialitzant a diverses pàgines alhora; l'objectiu del Govern central és que aquests habitatges es puguin incorporar al mercat de lloguer residencial.
Des que va començar a funcionar el registre únic d'allotjaments temporals l'1 de gener, el registre ha rebut un total de 336.497 sol·licituds, de les quals 264.998 (78,75%) corresponen a lloguers d'ús turístic. D'aquestes, 53.786 han estat revocades (20,3%).
Habitatge subratlla que "la gran anomalia" dels registres és la Comunitat de Madrid, on el 83% dels pisos que han sol·licitat registrar-se ho han fet com a temporals, i només el 17% com a turístics. De les 3.513 sol·licituds de registre com a lloguer turístic, més d'un terç s'han revocat per no complir la legalitat.
Per municipis, Sevilla lidera la taula de sol·licituds revocades, amb 2.289 en total, seguit de Marbella (Màlaga), amb 1.802 sol·licituds; Barcelona (1.564); Màlaga (1.471); Madrid (1.257), Benalmàdena (Màlaga - 926), Adeja (Tenerife - 765); València (731); Torrevella (Alacant - 700) i Fuengirola (Màlaga - 686).
Per comunitats autònomes, Andalusia se situa com la primera regió amb més sol·licituds de registre obligatori revocades, amb 16.740, per davant de les Canàries (8.698), Catalunya (7.729), la Comunitat Valenciana (7.499), Galícia (2.640), les Balears (2.373), la Comunitat de Madrid (1.531), la Regió de Múrcia (1.402) i Cantàbria (955).
En últim lloc, se situen les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla amb tretze sol·licituds, per darrere de La Rioja (136) i Extremadura (181).