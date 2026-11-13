El Govern central nomena Inmaculada Gutiérrez com a presidenta de Renfe i Joaquim Hortalà com a president d'Adif

MADRID 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha nomenat aquest divendres Inmaculada Gutiérrez Carrizo nova presidenta de Renfe i Joaquim Hortalà i Vallvé nou president d'Adif.
Substitueixen així, respectivament, Álvaro Fernández Heredia, que plega aquest mateix divendres, i Luis Pedro Marco de la Peña, que va presentar la renúncia dimecres passat.
Inmaculada Gutiérrez Carrizo ha estat fins ara directora general de Renfe Projectes Internacional, mentre que Joaquim Hortalà va ser secretari general de Renfe Operadora i dels consells de les seves societats participades fins al juliol, segons informa el Govern central.