El Govern central no descarta retards en el traspàs de Rodalies pel canvi de govern

Augura que les millores a Rodalies després de les obres s'han de "notar" al juny

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible del Govern central, José Antonio Santano, no descarta retards en el traspàs de Rodalies pactat entre el PSOE i ERC a causa de les eleccions catalanes i el canvi de govern.

En una entrevista a Ser Catalunya d'aquest dilluns recollida per Europa Press, preguntat per --textualment-- si el traspàs anirà una mica més lent del previst, tot i que la voluntat sigui anar tan ràpid com es pugui, ha respost: "El resum podria ser aquest, sí".

"La voluntat del traspàs, per descomptat que existeix. Quant als terminis, tingui vostè present que hi ha hagut unes eleccions a Catalunya, que hi ha hagut un canvi de govern, i per tant un temps de transició en el qual les coses no poden anar mai a la mateixa velocitat que quan els governs estan en ple funcionament", ha argumentat.

RODALIES

Sobre la qualitat del servei de Rodalies, Santano ha sostingut que les millores obtingudes amb els treballs al túnel de Roda de Berà (Tarragona) s'han de "notar" a partir del juny.

Ha reiterat que "aquestes inversions són imprescindibles", si bé ha dit que és conscient de les dificultats que impliquen per als usuaris i ha demanat confiança.

Ha explicat que Renfe va treballar amb la possibilitat de reforçar l'Alta Velocitat per pal·liar els efectes d'aquestes obres, i va concloure que "el que podia aportar la utilització d'aquesta part del traçat no mereixia la pena", per la qual cosa creu que no quedava cap altra opció que aplicar el pla actual.

I, respecte a l'execució pressupostària del Govern central a Catalunya, ha subratllat l'esforç inversor de l'executiu: "Quan es parla dels percentatges, potser no som conscients del que vol dir en xifres reals".