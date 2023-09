El Govern central no aclareix si Sánchez intervindrà en la investidura i evita dir si Puigdemont ha de ser jutjat

La portaveu diu que no és important si el PP reuneix 30.000 o 60.000 persones, sinó els 176 vots per investir Feijóo



MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, no ha volgut confirmar si el president en funcions, Pedro Sánchez, intervindrà en representació del PSOE durant el debat d'investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que arrenca aquest dimarts i també ha evitat aclarir si l'Executiu central manté que l'expresident català Carles Puigdemont ha de ser jutjat.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Rodríguez s'ha escudat en què el "protagonisme" correspon a Feijóo per ser ell el candidat, per evitar aclarir si serà Sánchez qui faci la rèplica en nom dels socialistes, esgrimint que el Govern central "s'ha mostrat en tot moment respectuós amb el procediment d'investidura".

La portaveu ha assegurat que l'Executiu central està "desitjant escoltar" la proposta de Feijóo, tot i que segurament al líder del PP "li agradaria tancar els ulls i que fos 30 de setembre". No obstant això, ha de "complir amb el mandat del rei i certificar que no té prou majoria per governar el país", ha subratllat.

Així, ha confiat que un cop es produeixi la sessió d'investidura Feijóo sigui finalment "conscient" del que va passar el 23 de juliol, quan es va mostrar "amb absoluta claredat que Espanya no volia una aliança del PP amb Vox".

En aquest sentit, ha retret al líder del PP les seves declaracions en una entrevista aquest cap de setmana en les quals "venia a dir que li hauria agradat ocultar als espanyols els pactes que tenien previst tancar amb Vox". "Afortunadament, els espanyols van poder veure amb els seus propis ulls el que el PP estava disposat a fer amb Vox" i per això, segons la portaveu, "Espanya es va expressar amb absoluta nitidesa".

NO IMPORTEN ELS 30.000 O 60.000, SINÓ ELS 176 VOTS

Preguntada per la concentració organitzada pel PP aquest diumenge a Madrid contra una possible llei d'amnistia, Rodríguez ha expressat el respecte del Govern central, però ha incidit que en aquest moment "el que és rellevant" és la investidura en la qual "la xifra important no són 30.000, 40.000 o 60.000, sinó haver estat capaç de forjar una majoria parlamentària" de més de 175 escons.

A dia d'avui, ha subratllat, Feijóo "només compta amb 172, és a dir, està al mateix lloc on va començar". Davant aquestes circumstàncies, ha afegit, el que desitja el Govern central és que "Espanya deixi de perdre el temps" i que "al més aviat possible tinguem govern, no només en funcions i que funciona, sinó un govern en plenes funcions".

Rodríguez també ha evitat posicionar-se sobre l'altre gran debat dels últims dies després de les paraules de Sánchez qüestionant la via judicial en contra dels líders del procés i obrint la via per a una amnistia, de la qual es beneficiaria Puigdemont, resident actualment a Bèlgica.

Així, preguntada expressament sobre si el dirigent de Junts ha de rendir comptes davant la justícia com en el passat havia sostingut el Govern central, Rodríguez ha replicat que "com que hem respost amb anterioritat i en tantes ocasions, potser no cal la repetició".

En aquest sentit, ha insistit que ara és el moment de la investidura i ha aprofitat per llançar un "missatge de tranquil·litat" a la ciutadania davant el "discurs de por i d'odi que reneix de nou" encoratjat pel PP amb el seu discurs "que ve el llop i Espanya es trenca".

I en línia amb el que ha manifestat el mateix Sánchez, ha remarcat que aquest "quan toqui" un cop fracassi la investidura de Feijóo i si rep l'encàrrec de Felip VI "s'adreçarà a la ciutadania espanyola amb absoluta transparència" i amb l'aval dels últims 5 anys en els quals la Constitució ha estat sempre el "marc" i que impregna "totes les seves decisions".