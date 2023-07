El Govern central negociarà "amb discreció" amb Junts i veu "impossible" una fractura dins el PSOE

Bolaños diu que el líder del PP fingeix que pot aconseguir una investidura i celebra que ara parli del PSOE com un partit d'estat

MADRID, 26 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre en funcions de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, ha afirmat aquest dimecres que el Govern central seguirà per a la investidura de Pedro Sánchez la mateixa fórmula que fins ara: "Discreció en les negociacions i publicitar els acords quan s'assoleixin", ha indicat.

Bolaños ha fet aquestes declaracions en acabar la reunió de la Diputació Permanent del Congrés en la qual s'ha convalidat l'últim decret anticrisi, en ser preguntat per la negociació amb Junts, que és clau per formar una majoria d'investidura.

A més a més, preguntat sobre la possibilitat que alguns diputats del PSOE puguin donar suport a una investidura del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, com ha proposat Vox, ha assenyalat que ho veu "totalment impossible".

Aquest mateix dimecres, el portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros ha anunciat que no serà un "obstacle" per a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a president del Govern central si aconsegueix recaptar el suport d'alguns diputats del PSOE que li garanteixin aconseguir la majoria absoluta.

TERRIBLE SOLITUD DE FEIJÓO

Bolaños ha afirmat que el PP mira d'amagar el seu fracàs en les eleccions generals de diumenge i està entretingut a fingir que Feijóo pot tenir una investidura. Així, ha posat de manifest que alguns partits, en referència al PNB i Coalició Canària, "li van tancar la porta".

A parer seu això es deu al fet que durant anys el PP ha "faltat al respecte i ha insultat els grups de la cambra baixa i ara Feijóo es troba en una "terrible solitud", només acompanyat per "la ultradreta més extrema", en referència a Vox.

Bolaños també ha donat les gràcies al líder del PP, en to irònic, per ara reconèixer que el PSOE és un partit d'estat, després de "totes les falsedats" que, a parer seu, han hagut de suportar aquests anys. "Mai és tard", ha etzibat.