El Govern central mobilitzarà 1.015 milions per a Catalunya pel nou Pla estatal d'habitatge

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern central mobilitzarà, a través del nou Pla estatal d'habitatge, una inversió de 1.015 milions per a Catalunya fins al 2030, dels 7.000 totals, per desenvolupar polítiques públiques d'habitatge a la comunitat, informa en un comunicat aquest dijous.
La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidit aquest dijous la Conferència Sectorial d'Habitatge i Agenda Urbana, en la qual s'ha arribat a l'acord unànime de totes les comunitats d'aprovar la distribució final dels fons del Pla estatal d'habitatge 2026-2030.
L'assignació del 2026 per a Catalunya serà de 116 milions d'euros, mentre que a nivell estatal són 800 milions els que corresponen a l'anualitat del 2026.
Rodríguez ha subratllat que és molt important el missatge que avui envien a la ciutadania: "Diferents administracions de diferent color polític ens hem posat d'acord".
El nou Pla estatal d'habitatge triplica els fons que gestionaran les comunitats autònomes i estableix un model de corresponsabilitat pel qual el Govern d'Espanya aporta el 60% i les comunitats autònomes el 40% restant.