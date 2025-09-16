El Govern central millorarà el finançament del Barcelona Supercomputing Center

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts un acord pel qual s'augmenten els límits de despesa en el conveni entre el Ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al finançament del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
El BSC-CNS va subscriure al desembre de 2020 el conveni per al seu finançament en el període 2020-2029, però des de llavors, segons ha informat el Govern en un comunicat, s'ha produït una "important evolució i creixement en les activitats del consorci BSC-CNS i en el context general nacional i internacional en el qual aquestes es desenvolupen".
És per això que ha considerat necessari fer un "ajust" de les aportacions de les administracions que formen el conveni.
D'aquesta forma, el Ministeri de Ciència aportarà en 2026 10,5 milions fins a arribar als 11,5 en 2029; la Generalitat no superarà els 3,8 milions, començant per 3,6 l'any que ve; i la UPC haurà d'aportar com a mínim 2,4 milions anuals durant el període 2025-2029.
Finalment, el Govern ha remarcat que el canvi és necessari per "assegurar el lideratge d'Espanya i la Unió Europea en el context internacional".