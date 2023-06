BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Héctor Gómez, ha explicat que el Govern central manté "converses amb molts" possibles inversors de bateries a Espanya.

"Aquestes decisions s'aniran sabent en un curt espai de temps. En els pròxims mesos s'aniran decantant", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' d'aquest dilluns recollida per Europa Press preguntat per si esperen l'arribada d'un gran inversor asiàtic.

Gómez ha defensat que "s'extingirà la segona convocatòria" del projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica del vehicle elèctric i connectat (PERTE VEC) i ha recordat que hauran de consensuar les bases de la tercera convocatòria amb la Comissió Europea.

Així mateix, també ha sostingut que l'executiu espanyol negocia amb el sector perquè els compradors de vehicles elèctrics rebin "l'ajut pràcticament en el moment de l'adquisició del vehicle".

I ha insistit que impulsen "tots els instruments per reduir aquest 'gap'" del dèficit de punts de càrrega del cotxe elèctric.

Gómez ha qualificat Espanya com el país més competitiu en preu d'energia elèctrica i, preguntat per una fàbrica de Tesla a l'Estat, ha respost: "No només hi ha el projecte que esmenta. Treballem amb confidencialitat".