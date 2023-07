El Govern central licita per 1,3 milions l'estudi de la via entre Montcada i Mollet (Barcelona)

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha licitat per 1,3 milions d'euros el contracte per redactar l'estudi informatiu de la duplicació de via del tram entre les parades de Montcada Bifurcació i Mollet Santa Rosa (Barcelona).

El tram és de deu quilòmetres, està inclòs en la línia ferroviària Montcada Bifurcació-Puigcerdà Frontera Francesa i actualment compta amb una única via electrificada, ha informat el Govern central en un comunicat aquest dimecres.

El Govern central ha explicat que les obres formen part de l'objectiu de duplicar la línia completa entre Montcada i Vic (Barcelona) i que el projecte s'inclou en l'Estratègia de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada 2030 del ministeri i el Pla de Rodalies.