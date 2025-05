El Govern central i les CA es reuneixen dimecres per tancar l'ordre del dia de la Conferència de Presidents de Barcelona

C. Ortiz - Europa Press - Archivo

La Moncloa pretén enfocar-se en habitatge i formació professional, mentre que les CA buscaran parlar de finançament i de l'apagada

El Govern central i els consellers de Presidència de totes les comunitats autònomes es reuniran aquest dimecres al comitè preparatori de la Conferència de Presidents per ordenar els treballs d'aquest òrgan multilateral, que se celebrarà a principis de juny a Barcelona, i acabar de definir l'ordre del dia després de les pressions per incloure l'assumpte del finançament autonòmic.

Els consellers de les comunitats estan citats a partir de les 17.30 a la seu del Ministeri de Política Territorial per començar a definir el que s'abordarà en aquesta Conferència de Presidents del 6 de juny.

Després que el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, convoqués de manera oficial la Conferència de Presidents per a principis de juny a Barcelona, el Govern central va comunicar que la seva intenció era centrar-se en habitatge i formació professional i universitària.

No obstant això, els governs autonòmics han remès al Ministeri de Política Territorial al llarg de la setmana passada les seves propostes dels assumptes que volen incloure en l'ordre del dia de la Conferència de Presidents, que es perfilarà en aquesta reunió preparatòria.

FINANÇAMENT, APAGADA I "CAOS FERROVIARI"

Molts d'aquests presidents autonòmics han expressat públicament les qüestions que volen tractar en aquesta cita de Barcelona i pressionaran per incloure el finançament autonòmic dins del debat, encara que les posicions dispars sobre aquest assumpte allunyen la possibilitat d'acord.

Però no només l'assumpte del finançament, ja que alguns governs autonòmics han plantejat la possibilitat de parlar sobre la condonació del deute, l'apagada que va patir Espanya fa unes setmanes, el "caos ferroviari" o el futur de les centrals nuclears al país.

En vista d'això, el comitè preparatori d'aquest dimecres s'encarregarà d'abordar aquests assumptes per després definir l'ordre del dia que marcarà la Conferència de Presidents, que se celebrarà en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

EL SENAT HI POT INCLOURE PUNTS

La majoria que té el PP al Senat va reformar recentment el Reglament del Senat per donar potestat a la cambra alta d'incloure assumptes en l'ordre del dia de la Conferència de Presidents.

El Reglament de la Conferència de Presidents atorga al Senat la capacitat d'incloure altres assumptes en l'ordre del dia, encara que aquest assumpte havia d'estar regulat al Reglament propi de la cambra alta.

Per això, el PP va reformar el Reglament del Senat afegint un nou article 189 bis en el qual fa referència al fet que "s'inclouran, en tot cas, com a assumptes en l'ordre del dia de la Conferència de Presidents, aquells que se sol·licitin per la majoria absoluta dels Senadors en escrit dirigit a la mesa de la cambra".

En aquest context, el Reglament de la Conferència de Presidents parla que l'ordre del dia d'aquest fòrum serà fixat pel Comitè preparatori amb la conformitat del seu president i de deu comunitats autònomes o ciutats amb estatut d'autonomia --el PP governa a dotze regions.

Però, a més de les qüestions acordades en el si del comitè preparatori, s'inclouran en tot cas com a assumptes en l'ordre del dia els sol·licitats a instàncies del Senat, en què el PP té majoria absoluta, en els termes establerts al seu reglament.

Ara bé, el president del Senat, el popular Pedro Rollán, assisteix a la recepció inicial de la Conferència de Presidents, encara que no participa de la reunió a porta tancada d'aquest fòrum multilateral amb els mandataris autonòmics.

S'HI PODEN INCORPORAR MÉS PUNTS

A més del Senat, també poden incloure assumptes en l'ordre del dia el president del Govern central, la majoria dels representants del conjunt de les comunitats autònomes i ciutats amb estatut d'autonomia, així com les conferències sectorials per acord unànime de tots els membres amb dret a vot.

Aquests organismes legitimats per sol·licitar la incorporació d'assumptes en l'ordre del dia podran remetre la documentació que considerin oportuna, que s'acompanyarà en l'ordre del dia.

En qualsevol cas, correspondrà al comitè preparatori l'examen previ dels assumptes a incloure en l'ordre del dia de les sessions de la Conferència i la preparació de la documentació necessària per debatre'ls.

Així mateix, el president del Govern central o un terç dels presidents autonòmics podran sol·licitar en qualsevol moment la inclusió de nous assumptes en l'ordre del dia per raons d'urgència. L'acceptació de la inclusió dels nous assumptes en l'ordre del dia requerirà el vot afirmatiu del president del Govern central i deu comunitats autònomes o ciutats amb estatut d'autonomia.