El Govern central i l'Ajuntament de Lleida analitzen els projectes conjunts d'accés a l'habitatge

LLEIDA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat d'Habitatge i Agenda Urbana, David Lucas, i l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, han analitzat aquest divendres l'evolució dels projectes en els quals les dues administracions col·laboren per facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutat catalana, ha informat el Ministeri en un comunicat.
Durant la trobada, celebrada a la seu ministerial, s'han abordat iniciatives com la col·laboració entre la Paeria, la Generalitat i el Ministeri per construir habitatges per a joves en sòls municipals.
També s'ha repassat la importància del nou Pla Estatal d'Habitatge 2026-2030 per continuar construint habitatge públic i assequible, com també per abordar la rehabilitació dels barris amb edificis més envellits.