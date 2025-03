El Govern central i Junts acorden limitar l'arribada de menors migrants destinats a Catalunya

El pacte preveu que a Catalunya n'arribin entre 20 i 30 i que Madrid n'aculli més de 700

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha tancat un acord amb Junts sobre el repartiment de menors migrants que hi ha a les Canàries, i que marca que en destinarien entre 20 i 30 a Catalunya sobre un total de 4.000.

Segons fonts consultades per Europa Press, el Govern central ha acceptat que el repartiment dels menors es faci a través d'un "reial decret temporal" que està previst que s'aprovi en el Consell de Ministres d'aquest dimarts.

L'acord recull que les comunitats autònomes que han estat per sobre de la mitjana en relació amb les places estructurals que han de tenir --com és el cas de Catalunya, apunten les mateixes fonts-- també rebin una compensació econòmica "adequada".

Després de mesos de negociacions entre les dues parts, els darrers dies han acostat posicions amb un text en el qual, segons la formació que presideix Carles Puigdemont, s'estableixen criteris "justos i equilibrats" per afrontar la situació humanitària d'aquests menors i per facilitar-ne la integració.

CRITERIS

Entre els criteris establerts per al repartiment dels menors s'ha tingut en compte el pes poblacional, però també l'"esforç" que ha fet Catalunya els darrers anys.

Així, el repartiment es farà entre les comunitats que fins ara no havien acollit o havien fet un esforç inferior, amb la qual cosa finalment arribaran entre 20 i 30 menors a Catalunya dels 4.000 que s'han de repartir, mentre que a Madrid es preveu que n'arribin 700.

Per Junts, l'acord evidencia que es mantenen ferms en la defensa d'un model "que no penalitzi les comunitats més solidàries" i que asseguri un tracte just per a les parts implicades.