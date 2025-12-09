El Govern central invertirà 13,8 milions en la línia València Nord-Canviador de la Boella (Tarragona)

TARRAGONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible a licitar per 13,8 milions d'euros, a través d'Adif Alta Velocitat, la instal·lació de sistemes per millorar la seguretat de l'explotació ferroviària a la línia València Nord-Canviador de la Boella (Tarragona).
L'actuació està associada al canvi d'ample de convencional a estàndard en el marc del desenvolupament del corredor mediterrani entre el nord de la Comunitat Valenciana i el sud de Tarragona, informa el Ministeri en un comunicat aquest dimarts.
Contempla la instal·lació, als passos superiors de la via, de detectors de caiguda d'objectes per supervisar que la via està lliure d'obstacles i, com a mesura complementària de seguretat, s'està col·locant als passos superiors tancaments de protecció antivandàlics.