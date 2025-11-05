El Govern central inverteix 10,6 milions per conservar 100 quilòmetres de carreteres a Tarragona

TARRAGONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 10,6 milions d'euros (IVA inclòs) un contracte per a la conservació i explotació de carreteres de l'Estat a la província de Tarragona, informa en un comunicat aquest dimecres.
La durada prevista és de 2 anys, amb possibilitat de pròrroga de 3 anys i una altra addicional d'un màxim de 9 mesos.
Aquest contracte inclou requisits per promoure l'eficiència energètica i la reducció d'emissions i s'emmarca en el programa d'aquest ministeri per mantenir les condicions de circulació, vialitat i seguretat a la xarxa de carreteres de l'Estat.
Recull actuacions com la vigilància i atenció d'accidents, la vialitat hivernal, el servei de control de túnels i comunicacions o el manteniment d'instal·lacions.
Els plecs de licitació dels contractes de conservació i explotació inclouen objectius de mitigació i compensació de la petjada de carboni, per la qual cosa les empreses "hauran d'incloure en les seves ofertes el càlcul de la petjada de carboni que generaran durant l'execució del contracte en cada tram".