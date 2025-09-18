El Govern central inicia la renaturalització de la platja dels Muntananys a Torredembarra (Tarragona)

TARRAGONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern central, a través del Servei Provincial de Costes a Tarragona, ha engegat els treballs per recuperar un espai degradat dins el domini públic marítim-terrestre de la platja dels Muntanyans, a Torredembarra (Tarragona).
Segons ha informat aquest dijous en un comunicat, els treballs compten amb una inversió de 50.000 euros i un termini d'execució de tres setmanes.
L'actuació permetrà restaurar una esplanada de més de 4.400 metres quadrats que fins ara funcionava com a aparcament al marge del que estipula la llei de costes.
També es retirarà el terreny compactat, es crearan dues llacunes petites connectades al nivell freàtic, es plantarà vegetació autòctona i s'instal·larà un tancament perimetral que impedirà l'accés dels vehicles.
L'inici dels treballs ha coincidit amb una reunió entre la subdelegada del Govern central a Tarragona, Elisabet Romero, i l'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, per tractar diversos aspectes que impliquen les dues administracions, especialment pel que fa a la gestió de costes.