El Govern central impulsa el projecte per ampliar la ronda Litoral de Barcelona per 37,2 milions

BARCELONA, 14 juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports ha impulsat el projecte per ampliar la capacitat de la ronda Litoral de Barcelona al tram Zona Franca - Porta 28 del Port, el pressupost del qual d'execució ha xifrat en 37,2 milions d'euros.

El Ministeri ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat la redacció del projecte, que ha formalitzat per 1,2 milions d'euros, informa en un comunicat d'aquest divendres.

L'autovia B-10 és "un dels principals" eixos viaris d'accés a la capital catalana pel sud: per on circulen una mitjana de 100.000 vehicles diaris, que en hores punta superen els 2.000 per carril.