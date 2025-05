El Govern central haurà d'explicar dijous al Suprem què ha fet amb els menors migrants "amuntegats" a les Canàries

El tribunal va ordenar a l'executiu fer-se càrrec d'uns mil menors migrants que han demanat asil a les illes

MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Suprem (TS) celebrarà dijous vinent una vista perquè el Govern central detalli les mesures adoptades respecte a uns mil menors migrants no acompanyats que van demanar asil a les Canàries, en considerar que l'Administració de l'Estat no ha complert amb l'ordre que li va donar la seu judicial perquè se'n fes càrrec davant de la "situació d'amuntegament" en què es troben.

Els magistrats de la sala contenciosa administrativa van adoptar aquesta decisió amb la finalitat que l'Administració de l'Estat informi sobre el compliment de la mesura cautelar que li va imposar el Suprem perquè garantís en un termini de deu dies l'accés i permanència al Sistema Nacional d'Acolliment de Protecció Internacional d'aquests menors.

La sala tercera va explicar que, atès que la resposta rebuda de l'Administració demandada (la de l'Estat) "sembla posar en relleu que no s'ha complert en els seus propis termes" el requisit acordat el passat 25 de març, és procedent convocar tant la mateixa Administració de l'Estat com la comunitat autònoma de les Canàries, com a demandant, a la vista pública.

El Suprem va precisar que en la vista l'Administració de l'Estat haurà d'informar sobre el compliment de la mesura cautelar i, en concret, sobre una sèrie d'extrems. En primer lloc, haurà de donar detall sobre els menors que ja han estat avaluats individualment en l'àmbit del Sistema Nacional d'Acolliment de Protecció Internacional i dels que estiguin pendents d'avaluació.

En el cas dels menors ja avaluats individualment, la relació detallada que ha d'aportar "haurà d'incloure la indicació del recurs d'acolliment d'aquest sistema assignat a cadascun d'ells, així com la relació detallada dels que estiguin pendents d'assignació del recurs d'acolliment".

L'alt tribunal va explicar que, si el sistema actual no tingués prou recursos per exercir aquesta competència estatal, s'haurà d'aportar "detall de les iniciatives concretes que s'han adoptat per obtenir-los per qualsevol de les fórmules reglamentàriament previstes i termini per a obtenció d'aquests recursos".

En aquesta vista, l'Administració de l'Estat també haurà d'informar sobre les "unitats administratives responsables de la realització d'aquestes actuacions", a més dels "concrets acords o protocols concertats amb la comunitat autònoma de les Canàries i calendari detallat establert per a la seva execució".

LA MESURA CAUTELAR DEL TRIBUNAL SUPREM

Cal destacar que, en la seva interlocutòria del passat 25 de març, el Suprem va acordar, com a mesura cautelar positiva, requerir a l'Administració de l'Estat perquè, en el termini improrrogable de deu dies, garantís l'accés i permanència al Sistema Nacional d'Acolliment de Protecció Internacional d'aquests menors.

En concret, d'aquells que estiguessin actualment a càrrec dels serveis de protecció de menors de les Canàries que haguessin sol·licitat protecció internacional o manifestat la voluntat de sol·licitar-la, amb la necessària col·laboració i cooperació de la comunitat autònoma requeridora, actuacions que s'han de desenvolupar sota el principi del superior interès del menor.

Aleshores, els magistrats van argumentar que la mesura cautelar era "imprescindible per corregir la situació d'amuntegament actual en què es troben aquests menors, que és obertament incompatible amb el superior interès del menor que és obligatori protegir".