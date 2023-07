El Govern central i la Generalitat signen els protocols de la B-40 i les encomanes de gestió dels PGE

Els convenis es podrien signar a partir de l'octubre

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, han signat per separat i de manera telemàtica aquest divendres els protocols per construir la B-40 i les encomanes de gestió per un valor de 914 milions d'euros previstos en els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Aquests protocols són un compromís polític i depenen de la posterior signatura dels convenis perquè s'engeguin els protocols per dur a terme les obres, que es podrien acordar a partir de l'octubre.

El protocol de la B-40 indica que el termini per signar el conveni és de quatre mesos, per la qual cosa s'hauria de signar la primera setmana de novembre com a molt tard.

Fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana han explicat en una trobada amb els mitjans que aquest fet provoca que si hi hagués un canvi de govern després de les eleccions del 23-J, "podria voler dir que queden en paper mullat", tot i que no fer les encomanes de gestió serà un incompliment pressupostari.

Les mateixes fonts han assegurat que el protocol per la B-40 es va tancar al maig però que la Generalitat ho ha volgut vincular al segon protocol, l'acord del qual es va tancar diumenge passat.

Han insistit que "són coses en paral·lel i separades" i que són acords independents, i han lamentat que el Govern central no volgués negociar les encomanes de gestió fins a la convocatòria d'eleccions, la qual cosa han explicat que feia molt difícil poder signar el conveni abans de les eleccions i que hi havia, en les seves paraules, certa ingenuïtat de pensar que es podria fer en aquest període.

B-40

El protocol de la B-40 contempla la continuïtat de la via fins a la B-124 i la configuració de la ronda Nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell (Barcelona).

Les fonts del Govern central han explicat que el document no esmenta en cap moment la possibilitat de continuar la carretera fins a Granollers (Barcelona), per la qual cosa no queda descartat.

Tampoc no especifica el tipus de via que ha de ser ni si serà o no d'alta capacitat, tot i que la Generalitat posa d'exemple les rondes de Barcelona, que compten amb entre dos i tres carrils per sentit.