Govern central i Generalitat celebraran dimecres les comissions bilateral i mixta de transferències

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Arxiu
Torres i Dalmau presidiran les reunions que facilitaran l'aval d'ERC als pressupostos catalans
BARCELONA, 18 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern central i la Generalitat celebraran dimecres a Madrid la reunió de la comissió bilateral i la comissió mixta de transferències, que servirà per ratificar els principals acords entre el Govern i ERC per als comptes de la Generalitat 2026, han informat fonts del Govern.
Les reunions estaran presidides pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, juntament amb la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
La reunió serà a Madrid a les 16.30 hores, al Ministeri de Política Territorial, i s'hi aprovarà la línia orbital ferroviària, la societat d'inversions de l'Estat a Catalunya i la modificació de la participació de Catalunya en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), entre altres acords.
Les dues reunions se celebraran de manera simultània i també s'avançarà per "reforçar el traspàs de competències sobre gestió del litoral" i temes d'acció exterior i de llengua.
L'executiu de Salvador Illa veu aquestes reunions com "un pas més en el camí cap als pressupostos", amb l'objectiu de complir els acords d'investidura i reforçar la col·laboració institucional.
GRUPS PARLAMENTARIS I AGENTS SOCIALS
A més a més, Dalmau i Romero es reuniran dimarts a la tarda a la cambra catalana amb els grups parlamentaris per traslladar-los els acords assolits.
Posteriorment, al Palau de la Generalitat, convocaran els agents econòmics i socials, i citaran les entitats municipalistes.